Джигурда: фигуристка Загитова — самая сексуальная спортсменка России

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Никита Джигурда назвал самую сексуальную российскую спортсменку.

Фото: wikimedia.org by Luu is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению артиста, здесь пальма первенства принадлежит фигуристке Алине Загитовой.

"Загитова — самая сексуальная и красивая спортсменка России! Она умница, что пробует себя в разных ипостасях — не каждая чемпионка на это способна. Я любуюсь на наших фигуристок: Валиеву, Загитову и Медведеву!" — сказал Джигурда, слова которого передаёт Sport24.

Актёр добавил, что эти фигуристки нового поколения — настоящие красотки, которые демонстрируют шоу не только на льду, но и за его пределами.

По мнению Джигурды, сейчас фигуристки и то, что они делают, мало напоминает то, что было три десятка лет назад.

Alina Zagitova 2023.10.11 EX I Feel Like I’m Drowning Premiere!