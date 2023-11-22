Актёр Никита Джигурда назвал самую сексуальную российскую спортсменку.
По мнению артиста, здесь пальма первенства принадлежит фигуристке Алине Загитовой.
"Загитова — самая сексуальная и красивая спортсменка России! Она умница, что пробует себя в разных ипостасях — не каждая чемпионка на это способна. Я любуюсь на наших фигуристок: Валиеву, Загитову и Медведеву!" — сказал Джигурда, слова которого передаёт Sport24.
Актёр добавил, что эти фигуристки нового поколения — настоящие красотки, которые демонстрируют шоу не только на льду, но и за его пределами.
По мнению Джигурды, сейчас фигуристки и то, что они делают, мало напоминает то, что было три десятка лет назад.
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