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Анастасия Волочкова встала в защиту Алины Загитовой: "Все, что она наденет, будет прекрасным!"

1:00
Шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась в поддержку фигуристки Алины Загитовой, которую критикуют за слишком откровенный наряд.

Анастасия Волочкова встала в защиту Алины Загитовой: "Все, что она наденет, будет прекрасным!"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Волочковой

"У Алины Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится — не смотрите!", — цитирует Волочкову Sport24.

На недавней презентации одежды Загитова предстала в откровенном образе, вызвавшем критику. Однако ее часто критикуют и в других ситуациях, даже за учебу в актерской школе.

Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года и чемпионка мира и Европы, не участвует в соревнованиях с конца 2019 года. Она активно занимается шоу и прокатами, а также ведет телевизионное шоу "Ледниковый период". Кроме того, она учится на журналиста.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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