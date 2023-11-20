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Певицу Шакиру приговорили к трём годам тюремного заключения, однако приговор смягчили

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Шоу-бизнес

Суд приговорил певицу Шакиру к лишению свободы сроком три года.

Певицу Шакиру приговорили к трём годам тюремного заключения, однако приговор смягчили
Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8620402 by "Shakira Rio 03" by Original uploaded to www.arteyfotografia.com as Shakira Rock in Rio 08 001 by Andres.Arranz is licensed under CC BY 2.5.

Певице Шакире обвинение запрашивало восемь лет лишения свободы. Исполнительница латиноамериканского происхождения провинилась тем, что задолжала 14,5 миллионов евро.

Суд вынес вердикт в виде трёх лет лишения свободы, однако при вынесении приговора учли отстутствие у певицы судимостей и то, что она добровольно стала сотрудничать со следственными органами.

В итоге реального срока Шакире избежать удалось. Звезда выплатит штраф в размере более 7,3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Шакира прокомментировала расставание с футболистом Жераром Пике.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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