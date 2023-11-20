Суд приговорил певицу Шакиру к лишению свободы сроком три года.
Певице Шакире обвинение запрашивало восемь лет лишения свободы. Исполнительница латиноамериканского происхождения провинилась тем, что задолжала 14,5 миллионов евро.
Суд вынес вердикт в виде трёх лет лишения свободы, однако при вынесении приговора учли отстутствие у певицы судимостей и то, что она добровольно стала сотрудничать со следственными органами.
В итоге реального срока Шакире избежать удалось. Звезда выплатит штраф в размере более 7,3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Шакира прокомментировала расставание с футболистом Жераром Пике.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.