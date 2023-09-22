Шакира эмоционально высказалась о разрушенном браке с футболистом Жераром Пике

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет, что Шакира - известная поп-певица, несмотря на то, что она выглядит счастливой и преуспевающей после развода с футболистом Жераром Пике, в интервью Billboard она поделилась, что все не так радужно, как кажется. Она поговорила о своих чувствах по поводу разрушенной семьи.

Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8620402

Шакира признается, что верила в долгую и счастливую жизнь с Пике, и они создавали идеальное семейное счастье. Она говорит о том, что семья была ее главным приоритетом, и она верила в мечту жить в любви до конца своих дней. Однако реальность оказалась иной, и развод оказался неизбежным. Футболист изменял певице.

Тем не менее, разрыв с Пике не лишил Шакиру веры в настоящую и истинную любовь. Несмотря на разочарования, она сохраняет надежду на будущую любовь и активно ходит на свидания.

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