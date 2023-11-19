Фигуристка Медведева заявила, что плакала из-за результата Олимпиады-2018

1:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, к предстоящей премьере документального фильма о своей карьере, поделилась воспоминаниями о том, как переживала поражение на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, а также выразила свои текущие эмоции. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Евгении Медведевой

"Есть ли у вас беспокойства из-за необходимости пересматривать моменты с Олимпиады в фильме? Вы знаете, я уже совсем другой человек, это было так давно. Меня спрашивают, жалею ли я или нет, но я уже и не помню. Это было шесть лет назад. Посмотрите на меня сейчас и на меня на Олимпиаде — это два разных человека. Я живу жизнью, о которой всегда мечтала. Не просто той, о которой мечтала, а о той, о которой я даже не имела представления. О каких прошлых сожалениях может идти речь? Я здесь, у меня есть планы на сегодня, завтра и послезавтра. Прошлого в планах нет. Это было. Было обидно? Было. Плакала? Плакала. Но что поделаешь? Это было, но сейчас я уже не плачу", — заявила фигуристка.

Медведева заняла второе место в общей сложности баллов — 238,26. Она проиграла немного своей соотечественнице Алине Загитовой, которая набрала 239,57 балла.

19 ноября фигуристке исполнилось 24 года. В этот же день в Москве состоялась премьера документального фильма "Медведева против Медведевой", рассказывающего о карьере Евгении. Фильм появится в прокате для широкой публики 23 ноября.