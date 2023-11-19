Блогер Лерчек погасила все долги перед налоговой

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Лерчек, настоящее имя которой Валерия Чекалина, успешно погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 296 млн рублей. Информацию об этом раскрыл портал Life, ссылаясь на источник в Shot.

Фото: личный аккаунт инстаграм lercek

Семья Чекалиных смогла расплатиться с недоимкой после того, как 10 ноября с блогершиного счета был снят арест. Shot отмечает, что Лерчек уже ранее удовлетворяла другой штраф в размере 311 млн рублей.

На момент 17 ноября общий долг Лерчек перед налоговой составлял 296 349 479 рублей.

Как стало известно в конце августа, в отношении Лерчек было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с подозрением в отмывании денег в особо крупном размере.

Чекалины: слезы, марафоны, доходы и налоги /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ