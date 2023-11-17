Ляйсан Утяшева похвасталась успехами 8-летней дочери и поделилась редким видео с ней

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В последнее время комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева стали более открытыми и радуют своих поклонников видео и фотографиями со своими детьми. Раньше Павел и Ляйсан скрывали своих детей, 10-летнего Роберта и 8-летнюю Софию, и информацию о них можно было узнать только из редких интервью супругов. Однако сейчас они с удовольствием делятся снимками, на которых проводят время со своими детьми и гордятся их достижениями.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ляйсан Утяшевой

Super.ru пишет, что на странице Ляйсан в запрещенной соцсети она опубликовала истории, в которых её дочь пишет по-китайски и затем переводит написанное на русский язык. Софии очень нравится это занятие, и её гордая мама не упускает возможности поделиться этим с подписчиками. В шутливой форме Ляйсан сказала:

"Обалдеть, ребят, а я даже проверить не могу".