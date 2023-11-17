Актриса Кристина Асмус в недавнем посте она написала о травле, которую испытала после выхода фильма "Текст" в 2019 году. Она также призналась в своей аэрофобии — страхе перед полетами на самолете, который, по ее словам, передалась ей от ее бывшего супруга комика Гарика Харламова. Однако недавно она столкнулась со своим страхом лицом к лицу и успешно его преодолела.
В настоящее время Кристина находится на съемках нового проекта в Будапеште и взяла с собой свою 9-летнюю дочь Анастасию. В свободное время они исследуют достопримечательности города. Недавно они посетили смотровую площадку на высоте 150 метров.
Super.ru пишет, что актриса решилась подняться в воздушном шаре над Будапештом и не пожалела. Вдохновленная фильмом "Хочу замуж", где её героиня также страдала боязнью высоты, Кристина сказала:
"В кино все сделано не настоящим образом, поэтому мы летали с помощью компьютерной графики, но сейчас в Будапеште это было по-настоящему. Мы получили огромное удовольствие! Если вы окажетесь здесь, обязательно попробуйте! На третьем фото я подтягиваю штаны — это от страха!".
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