Бизнесмен Ковалев заявил, что замок Пугачевой в Грязи стоит не более 70 млн руб.

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Знакомый Аллы Пугачевой, бизнесмен Андрей Ковалев, заявил, что реальная цена замка певицы в подмосковной деревне Грязи составляет не более 70 миллионов рублей. В своих заявлениях он признал, что первоначальное предложение в 150 миллионов рублей было завышенным, и по его мнению, за 70 миллионов рублей этот дом можно было бы купить. Ковалев объяснил свою оценку тем, что земля в этом регионе Подмосковья довольно дорогая, и дом находится на участке в один гектар.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Бизнесмен также не исключил, что Алла Пугачева может вернуться в Россию через несколько лет. Ранее Ковалев выражал намерение приобрести замок Пугачевой за 150 миллионов рублей для хранения своей коллекции рыцарских доспехов и живописи, а не для проживания.

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