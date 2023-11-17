Бизнесмен Ковалев заявил, что замок Пугачевой в Грязи стоит не более 70 млн руб.

Знакомый Аллы Пугачевой, бизнесмен Андрей Ковалев, заявил, что реальная цена замка певицы в подмосковной деревне Грязи составляет не более 70 миллионов рублей. В своих заявлениях он признал, что первоначальное предложение в 150 миллионов рублей было завышенным, и по его мнению, за 70 миллионов рублей этот дом можно было бы купить. Ковалев объяснил свою оценку тем, что земля в этом регионе Подмосковья довольно дорогая, и дом находится на участке в один гектар.
Бизнесмен также не исключил, что Алла Пугачева может вернуться в Россию через несколько лет. Ранее Ковалев выражал намерение приобрести замок Пугачевой за 150 миллионов рублей для хранения своей коллекции рыцарских доспехов и живописи, а не для проживания.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.