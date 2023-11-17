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Бизнесмен Ковалев заявил, что замок Пугачевой в Грязи стоит не более 70 млн руб.

0:54
Шоу-бизнес

Знакомый Аллы Пугачевой, бизнесмен Андрей Ковалев, заявил, что реальная цена замка певицы в подмосковной деревне Грязи составляет не более 70 миллионов рублей. В своих заявлениях он признал, что первоначальное предложение в 150 миллионов рублей было завышенным, и по его мнению, за 70 миллионов рублей этот дом можно было бы купить. Ковалев объяснил свою оценку тем, что земля в этом регионе Подмосковья довольно дорогая, и дом находится на участке в один гектар.

Бизнесмен Ковалев заявил, что замок Пугачевой в Грязи стоит не более 70 млн руб.
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Бизнесмен также не исключил, что Алла Пугачева может вернуться в Россию через несколько лет. Ранее Ковалев выражал намерение приобрести замок Пугачевой за 150 миллионов рублей для хранения своей коллекции рыцарских доспехов и живописи, а не для проживания.

Замок Продан! Покупателем замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина стал известный бизнесмен
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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