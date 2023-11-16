Сергей Безруков показал новый метод актёрской игры, притворившись больным

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Безруков в своем выступлении на Санкт-Петербургском международном культурном форуме-2023 подчеркнул невозможность изоляции русской культуры на Западе, утверждая, что она обладает сильным защитным биополем.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

"Хоть мы и живем в 21-м веке с интересными технологиями и нововведениями, но основа не меняется в течение многих лет. По одну сторону остаются зрители, по другую — артисты", — приводит слова Безрукова "Комсомольская правда".

Также артист выразил свою точку зрения о русской театральной школе в ходе участия в круглом столе с Николаем Цискаридзе, Аскольдом Запашным, Михаилом Швыдким и другими гостями. Безруков сообщил о работе над собственным методом актерской игры, который активно практикует со студентами.

"Я запрещаю имитировать чувства", — отметил артист, после чего неожиданно начал икать, чихать и потянулся за бутылкой воды, смущая своих коллег по круглому столу. "Вот, сейчас я показал вам имитацию физиологического действия. Того, что происходит с артистом. И я учу их вот этой имитации", — добавил Безруков.

После того, как Безруков признался, что его выступление было постановочным, коллеги артиста выдохнули с облегчением и заулыбались.

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