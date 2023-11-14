Телеведущая из Екатеринбурга Евгения Путилова примет участие во всероссийском конкурсе красоты

Жительница Екатеринбурга Евгения Путилова примет участие в финале Всероссийского конкурса красоты "Краса России", который состоится 15 ноября в Сочи. В апреле этого года она стала победительницей регионального отборочного этапа.

Фото: Личная страница Евгении Путиловой в соцсети "В Контакте"

Работая ведущей прогноза погоды на ОТВ и тренером по художественной гимнастике, Путилова ранее выступала в группах поддержки баскетбольного клуба УГМК, хоккейного "Автомобилиста" и московского баскетбольного клуба ЦСКА.

"У меня свой детский клуб по гимнастике, организую мероприятия, ставлю танцевальные номера. Профессиональную карьеру танцора я закончила и занимаюсь этим теперь только для себя", — рассказала девушка изданию e1.ru.

Решение участвовать в конкурсе она приняла спонтанно, увидев информацию в СМИ о проведении отборочного тура в Екатеринбурге. Несмотря на свои 26 лет (что уже за пределами обычного возраста для конкурсов красоты), она решила воспользоваться шансом. Участницам оставалось всего две недели подготовиться к финалу, включая тренировку дефиле, постановку танцев и создание визитки.

"Подготовка идет очень непросто в психологическом и эмоциональном плане. Но так как я спортсменка, мне удается с этим справиться. И я смогу выдать на финале свой максимум", — поделилась Путилова.

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