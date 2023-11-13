Ксения Собчак сегодня счастлива в браке с режиссёром Константином Богомоловым.
По её словам, он стал идеальным кандидатом для семьи и смог справиться с бойким характером девушки.
Но далеко не все отношения 41-летней светской львицы оказывались такими благополучными. Ксения признаётся, что в юности была жутко ревнива.
Когда она жила в Санкт-Петербурге, ей вдруг показалось, что её парень обманывает Ксению. Тогда Собчак отправилась искать молодого человека и колесила по Северной Пальмире, пока не обнаружила автомобиль бойфренда у развлекательного заведения со стриптизом.
"Я прямо сумасшедшая женщина. И вот вижу машину, захожу в этот клуб, вижу, как он сидит, какие-то тёлки на нем танцуют. Ты не поверишь, в этот момент я испытала не боль, вот первое ощущение, а прямо радость, что я его застукала, и сейчас ему хана. В этот момент я поняла, что я глубоко больной человек. Но с того времени занимаюсь головой, поэтому стало полегче", — рассказала на Youtube-канале MORGENSHTERN* Ксения Собчак.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
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