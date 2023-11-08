Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой

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Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки. Мила — младшая дочь Петра и актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые предстала перед широкой аудиторией, и это событие можно назвать её первым появлением на большой сцене. Согласно информации, фигурист нес свою дочь на руках, после чего семья сфотографировалась с другими участниками ледового шоу.

Фото: openverse.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков is licensed under CC BY-SA 3.0.

На момент выхода на лёд Мила была одета в розовый костюм и держала в руках плюшевого зайчика. Маленькая девочка явно унаследовала множество черт от своего известного отца и поразила публику своим очарованием, сообщает "Царьград".

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