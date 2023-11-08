Актёр и режиссёр Александр Балуев ведёт активную творческую деятельность

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и режиссёр Александр Балуев сегодня реже появляется перед камерами. В 2021 году у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Стало известно, чем занимается артист в настоящее время.

Фото: "Александр Балуев (фото Игоря Мухина, 1997 года)" by фотограф Игорь Мухин is licensed under CC BY-SA 3.0.

Балуев известен своей актёрской деятельностью. Он окончил Школу-студию МХАТ и дебютировал на экране в 1971 году в сериале "Следствие ведут знатоки". Его популярность выросла после фильма "Мусульманин", а затем он снялся в таких работах, как "Благословите женщину" и стал активно участвовать в кино и театре.

Что касается личной жизни, у Балуева был роман с польской журналисткой Марией Урбановской. Позже они поженились, и у них родилась дочь Мария-Анна. Однако пара развелась в 2013 году, и журналистка уехала в Польшу с дочерью.

Балуев в 2021 году заразился COVID-19 и преодолел эту болезнь. Кроме того, были сообщения о том, что он перенес серьёзную операцию в 2019 году, но причины оставались неизвестными, пишет News. ru.

В начале 2023 года Балуев принимает участие в нескольких новых кинофильмах, включая "Беспринципные в деревне", "Арбатские тайны" и "Вызов". Он также продолжает активно играть на театральной сцене, в частности, в постановке "Маскарад" новосибирского драматического театра "Красный факел" и с антрепризой "Признание".

Актёр подчеркнул, что он не исчез, а продолжает работать в театре и кино, не оставляя времени на участие в мероприятиях светской жизни.

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