Актёр Александр Балуев рассказал о личной жизни: остался в одиночестве

Актёр Александр Балуев признался, что ему всю жизнь не везло в личной жизни. Из-за этого артист отказывается играть в любовных сериалах и мелодрамах.

Балуев в интервью порталу "АиФ" отметил, в некоторых сценах с поцелуями, у него возникает недопонимание с актрисами. Играть любовные сцены тяжело, потому что на съёмочной площадке происходит суматоха, а в отношения двух людей лезут третьи лица, заявил актёр.

Артист рассказал: в его настоящей личной жизни, всё не гладко, как хотелось бы. Балуев был женат на польской журналистке Марии Урбановской, которая подарила ему дочь. Но семейное счастье долго не просуществовало.

"А в жизни не играешь ничего, жизнь такое тебе иногда даст, что мало не покажется", — сказал он.

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