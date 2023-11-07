Приезд Аллы Пугачёвой в Россию вызвал негодование общества. Артистка провела на родине всего несколько дней, после чего вернулась за границу, где проживает её семья — муж Максим Галкин* и их младшие дети — Гарри и Лиза, сообщает "Комсомольская правда".
Об этой неожиданной поездке Аллы Пугачёвой в Россию выразили свои мнения певица Вика Цыганова и её супруг Вадим.
"Счастливого пути ей и её бывшему мужу. Или Галкин*, ещё действующий муж? Извините, голова не соображает после ковида. Муж ли он ей, рептилоид этот. Скатертью дорога им" — сообщил Вадим Цыганов.
Ранее заслуженный артист Станислав Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети.