Супруги Цыгановы пожелали счастливого пути уехавшей из России Пугачёвой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приезд Аллы Пугачёвой в Россию вызвал негодование общества. Артистка провела на родине всего несколько дней, после чего вернулась за границу, где проживает её семья — муж Максим Галкин* и их младшие дети — Гарри и Лиза, сообщает "Комсомольская правда".

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Об этой неожиданной поездке Аллы Пугачёвой в Россию выразили свои мнения певица Вика Цыганова и её супруг Вадим.

"Счастливого пути ей и её бывшему мужу. Или Галкин*, ещё действующий муж? Извините, голова не соображает после ковида. Муж ли он ей, рептилоид этот. Скатертью дорога им" — сообщил Вадим Цыганов.

Ранее заслуженный артист Станислав Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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