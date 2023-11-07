Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по своим ролям в фильмах, выразил свое мнение о недавних событиях, связанных с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Певица переехала в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми после начала пандемии COVID-19. После недавних перемещений и появлений в России, она теперь находится в Латвии.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети. По его мнению, бывшие фанаты исполнительницы разочарованы ее решением покинуть Россию в сложное для страны время. Об этом Садальский сообщил в интервью aif.ru.

Артист выразил идею, что когда артист пользуется огромной популярностью, то разочарование в нем может быть таким же глубоким, если он не оправдывает ожиданий своей публики своим поведением. Это может привести к тому, что бывшие фанаты становятся его ярыми противниками. Садальский также припомнил слова Фёдора Шаляпина о том, как публика поднимает и опускает артистов, и как эта же публика может стать их критиками и врагами.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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ИГРОМАНИЯ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ: САДАЛЬСКИЙ ВОРОШИТ ПРОШЛОЕ