Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по своим ролям в фильмах, выразил свое мнение о недавних событиях, связанных с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Певица переехала в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми после начала пандемии COVID-19. После недавних перемещений и появлений в России, она теперь находится в Латвии.
Садальский поделился своим мнением о том, почему последние действия Пугачевой вызвали неодобрение в сети. По его мнению, бывшие фанаты исполнительницы разочарованы ее решением покинуть Россию в сложное для страны время. Об этом Садальский сообщил в интервью aif.ru.
Артист выразил идею, что когда артист пользуется огромной популярностью, то разочарование в нем может быть таким же глубоким, если он не оправдывает ожиданий своей публики своим поведением. Это может привести к тому, что бывшие фанаты становятся его ярыми противниками. Садальский также припомнил слова Фёдора Шаляпина о том, как публика поднимает и опускает артистов, и как эта же публика может стать их критиками и врагами.
* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.