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"Алла снова оплошала": все узнали причину отсутствия Пугачёвой на похоронах в Петербурге

1:24
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву с нетерпением ожидали в Санкт-Петербурге. Недавно в городе циркулировали слухи о том, что Примадонна собирается посетить похороны известного дирижера Юрия Темирканова, с которым она была близка в молодости. Прощание с Темиркановым проходило в родной филармонии в самом центре Санкт-Петербурга. Перед началом траурной церемонии корреспонденты обратили внимание на нескольких женщин, пришедших с цветами. Как выяснилось, они были поклонницами Пугачевой, и они были уверены, что Алла обязательно приедет.

"Алла снова оплошала": все узнали причину отсутствия Пугачёвой на похоронах в Петербурге
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Интуиция меня ни разу не подводила. Всегда, когда Алла приезжала в Санкт-Петербург, она останавливалась в гостинице напротив. Расстояние невелико".

Также ожидали встречи с Примадонной и другие известные гости, включая Ивана Краско, который выразил свое желание увидеть Аллу.

"Мы с ней давно знакомы, и я буду рад встрече с ней снова, потому что я ценю талантливых людей", — сказал он.

Однако, несмотря на ожидания, Пугачева так и не появилась — ни на церемонии прощания, ни на Комаровском кладбище, где дирижер нашел свой последний покой. Когда это стало очевидно, одна из ее поклонниц выразила разочарование, сообщает mkru.

"Алла снова оплошала", — сказала поклонница.

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Алла Пугачева - В Петербурге Гроза
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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