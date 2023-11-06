По информации, подтверждённой источниками из окружения Примадонны, певица Алла Пугачёва покинула Москву вскоре после приезда, проведя на родине всего несколько дней.
"Уехала из Москвы Алла Борисовна", — рассказал собеседник ТАСС, но не раскрыл новое местоположение артистки.
Пугачёва вернулась в Россию 3 ноября, прибыв через Псковскую область. Поначалу она приехала в свой замок в Грязи и, предположительно, затем посетила известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны сообщали, что её визит связан с составлением дополнительного завещания и получением документов своих детей. Однако слухи о её намерении присутствовать на церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым в Санкт-Петербурге, которая прошла сегодня, так и не подтвердились.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".