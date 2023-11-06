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В окружении Аллы Пугачёвой подтвердили, что певица покинула Москву

0:52
Шоу-бизнес

По информации, подтверждённой источниками из окружения Примадонны, певица Алла Пугачёва покинула Москву вскоре после приезда, проведя на родине всего несколько дней.

В окружении Аллы Пугачёвой подтвердили, что певица покинула Москву
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Уехала из Москвы Алла Борисовна", — рассказал собеседник ТАСС, но не раскрыл новое местоположение артистки.

Пугачёва вернулась в Россию 3 ноября, прибыв через Псковскую область. Поначалу она приехала в свой замок в Грязи и, предположительно, затем посетила известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны сообщали, что её визит связан с составлением дополнительного завещания и получением документов своих детей. Однако слухи о её намерении присутствовать на церемонии прощания с дирижером Юрием Темиркановым в Санкт-Петербурге, которая прошла сегодня, так и не подтвердились.

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Алла Пугачёва - Лучшие песни
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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