Российская певицы Виктория Цыганова и её супруг Вадим расставили точки над прошедшим у них накануне "обыском".
По признанию артистки, сообщения об обыске, которые появились 5 ноября в Telegram-канале певицы, оказались ложными. Как выяснилось, видео — это результат розыгрыша с участием пранкера (Лексуса Алексей Столярова). Об этом сообщил сам Вадим Цыганов.
5 ноября Цыганова опубликовала видео, на котором видно, как её муж разговаривает с некоторыми знакомыми, в числе которых есть и пранкер Лексус. Супруг певицы поблагодарил пранкера за розыгрыш.
"Лёш, спасибо тебе за работу… Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на 5+", — сказал Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом.
4 ноября вечером в Telegram-канале появилось сообщение о проходящем у них в доме обыске. Муж Цыгановой посетовал, что это произошло по "наводке Собчак", что вызвало удивление у тележурналистки, заверившей, что она не стала бы тратить ни минуты своего времени на этих людей.
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