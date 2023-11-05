Цыгановы раскрыли секрет прошедшего у них "обыска": "Мы сыграли хорошо"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певицы Виктория Цыганова и её супруг Вадим расставили точки над прошедшим у них накануне "обыском".

Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

По признанию артистки, сообщения об обыске, которые появились 5 ноября в Telegram-канале певицы, оказались ложными. Как выяснилось, видео — это результат розыгрыша с участием пранкера (Лексуса Алексей Столярова). Об этом сообщил сам Вадим Цыганов.

5 ноября Цыганова опубликовала видео, на котором видно, как её муж разговаривает с некоторыми знакомыми, в числе которых есть и пранкер Лексус. Супруг певицы поблагодарил пранкера за розыгрыш.

"Лёш, спасибо тебе за работу… Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на 5+", — сказал Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом.

4 ноября вечером в Telegram-канале появилось сообщение о проходящем у них в доме обыске. Муж Цыгановой посетовал, что это произошло по "наводке Собчак", что вызвало удивление у тележурналистки, заверившей, что она не стала бы тратить ни минуты своего времени на этих людей.

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Муж Цыгановой заявил об обысках в доме