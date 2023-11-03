Филипп Киркоров купил "Примадонну" за 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На благотворительном аукционе в рамках закрытой презентации нового альбома певицы Люси Чеботиной "Первая леди" российский артист Филипп Киркоров приобрёл картину под названием "Примадонна" за сумму в 700 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Ведущая мероприятия отметила, что эта картина будет отличным приобретением для дома артиста.

"Филипп, эта картина уходит в твой потрясающий дом. Она впишется очень красиво в твою коллекцию", — отметила она.

Певец активно ставил ставки на несколько других лотов, но не смог их приобрести. Однако когда дело касалось картины "Примадонна", Киркоров боролся за неё до последнего. Важно отметить, что певец не произнёс ни слова о своей бывшей супруге, о которой ходили слухи о том, что она вернулась в Россию.

Средства, полученные от продажи холста, будут направлены на поддержку молодых талантов, оставшихся без попечения родителей. Также на аукционе участвовала певица Анита Цой, которая купила картину за 4100 долларов, сообщает телеканал.

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