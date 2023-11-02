Индийская актриса, известная под именем доктор Прия, скончалась, находясь на восьмом месяце беременности. Причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию сообщило издание India Today.
"Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности", — говорится в публикации.
Медицинским работникам удалось спасти новорожденного ребёнка, который в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.
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