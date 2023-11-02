Умерла индийская актриса доктор Прия, находившаяся на восьмом месяце беременности

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Индийская актриса, известная под именем доктор Прия, скончалась, находясь на восьмом месяце беременности. Причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию сообщило издание India Today.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

"Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности", — говорится в публикации.

Медицинским работникам удалось спасти новорожденного ребёнка, который в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Самые красивые индийские актеры. Топ-15