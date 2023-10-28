Пермский академический Театр-Театр сообщает, что актриса Нина Заразилова скончалась 26 октября. Она является заслуженной артисткой РФ. Заразилова работала в этом учреждении почти 50 лет, сыграв более 70 ролей.
"Это была сильная в своей хрупкости Луиза Миллер из "Коварства и любви" Шиллера, искренняя и честная Наташа в драме "На дне" Горького", — пишут коллеги о ней.
Талант артистки был признан поколениями зрителей, которые помнят её выдающиеся и глубокие образы. Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким актрисы. Церемония прощания состоится 30 октября.
Ранее сообщалось, что умерла 87-летняя актриса из сериала "Четыре танкиста и собака" Барбара Стеслович.
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