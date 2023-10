Пермский академический Театр-Театр сообщает, что актриса Нина Заразилова скончалась 26 октября. Она является заслуженной артисткой РФ. Заразилова работала в этом учреждении почти 50 лет, сыграв более 70 ролей.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.