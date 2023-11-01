Певица Азиза объяснила, почему Пугачёва не рассказывает о своем местоположении

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная певица Алла Пугачева впервые обратилась к публике после обсуждаемых слухов о своем перемещении из Израиля на Кипр. На этот раз артистка опубликовала фотографии своих детей и совместное изображение с мужем, Максимом Галкиным*. Важно отметить, что она оставила свое текущее местоположение в тайне.

Фото: Wikipedia by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев is licensed under CC BY-SA 4.0

Певица Азиза подчеркивает, что Алла Борисовна определила грани своего личного пространства и уделяет внимание защите членов своей семьи от посторонних глаз. Азиза указывает, что Алла Пугачева воздерживается от предоставления интервью журналистам и ограждает свою личную жизнь от посторонних вмешательств.

Кроме того, Азиза отмечает, что раньше у Пугачевой было много друзей, но после ее эмиграции многие отвернулись. Певица подчеркивает, что можно не разделять позиции Аллы Борисовны, но оскорбления в ее адрес считает недопустимыми и безрассудными.

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