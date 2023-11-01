Популярная певица Алла Пугачева впервые обратилась к публике после обсуждаемых слухов о своем перемещении из Израиля на Кипр. На этот раз артистка опубликовала фотографии своих детей и совместное изображение с мужем, Максимом Галкиным*. Важно отметить, что она оставила свое текущее местоположение в тайне.
Певица Азиза подчеркивает, что Алла Борисовна определила грани своего личного пространства и уделяет внимание защите членов своей семьи от посторонних глаз. Азиза указывает, что Алла Пугачева воздерживается от предоставления интервью журналистам и ограждает свою личную жизнь от посторонних вмешательств.
Кроме того, Азиза отмечает, что раньше у Пугачевой было много друзей, но после ее эмиграции многие отвернулись. Певица подчеркивает, что можно не разделять позиции Аллы Борисовны, но оскорбления в ее адрес считает недопустимыми и безрассудными.
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