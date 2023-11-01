Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин облачился в костюм смерти, и отправился искать Лолиту.
Разин опубликовал в своём микроблоге видео, на котором он в Хэллоуин нарядился в костюм смерти и стал бродить по Нью-Йорку, призывая неких Леру и Лолиту.
"Где наши грешницы?" — приговаривал Разин, шагая по американскому городу в образе смерти.
Ранее Лолиту Милявскую возмутило проклятие Андрея Разина, который заявил, что все, кто выступит на концерте в честь памяти Юрия Шатунова, умрут.
Разин резко ответил Лолите на её негодование.
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