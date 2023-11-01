Андрей Разин в Хэллоуин нарядился смертью и стал призывать Лолиту

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин облачился в костюм смерти, и отправился искать Лолиту.

Фото: prt scr youtube.com/Кубань 24

Разин опубликовал в своём микроблоге видео, на котором он в Хэллоуин нарядился в костюм смерти и стал бродить по Нью-Йорку, призывая неких Леру и Лолиту.

"Где наши грешницы?" — приговаривал Разин, шагая по американскому городу в образе смерти.

Ранее Лолиту Милявскую возмутило проклятие Андрея Разина, который заявил, что все, кто выступит на концерте в честь памяти Юрия Шатунова, умрут.

Разин резко ответил Лолите на её негодование.

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