Forbes: Майкл Джексон оказался самой высокооплачиваемой мёртвой звездой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский артист и танцор Майкл Джексон, ушедший из жизни в 2009 году, возглавил рейтинг самых прибыльных по версии журнала Forbes, сообщает издание "Аргументы и Факты".

Фото: Openverse by Alan Light is licensed under CC BY 2.0

За прошедший год общий доход Майкла Джексона составил 115 миллионов долларов. Большая часть этой суммы — 85 миллионов — была заработана благодаря бродвейскому мюзиклу "MJ: The Musical", посвященному жизни и творчеству артиста. Также Джексон заработал несколько миллионов долларов на спектакле "Michael Jackson: One" от канадской компании Cirque du Soleil.

Второе место в рейтинге занял легендарный певец и актер Элвис Пресли, ушедший из жизни в 1977 году. За последний год его доход составил 100 миллионов долларов.

Общий доход 13 самых прибыльных мертвых знаменитостей составил 470 миллионов долларов. Следует отметить, что это на 70% меньше, чем в предыдущем году.

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Майкл Джексон. Взлет и Падение главной поп-звезды