Робби Уильямс признался, что погряз в психиатрических диагнозах

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Робби Уильямс погряз в психиатрических диагнозах. О своих ментальных проблемах британский певец рассказал в интервью The Times, приуроченном к выходу автобиографического фильма на Netflix.

Фото: Bang Showbiz is licensed under © Provided by BANG Malaysia

У 49-летнего музыканта не только депрессия, которую он никогда не скрывал, и оставшиеся, к счастью, в прошлом наркотическая и алкогольная зависимость. Кроме этого, звезде в разное время диагностировали дисморфофобию (недовольство своей внешностью), диспраксию (сложности с координацией движения), дислексию (неспособность нормально читать и писать), нейроотличность (нарушения восприятия), СДВГ, ПТСР, сверхчувствительность, сверхбдительность, ненависть к себе второго типа на фоне лишнего веса.

Всего артист перечислил порядка десяти психических расстройств. Диагнозов так много, что их можно коллекционировать, как бойскаут значки, пошутил Уильямс.

Причиной своих ментальных проблем певец считает неспособность выдержать испытание медными трубами — по его мнению, все известные люди в той или иной мере расплачиваются за славу и популярность психическим здоровьем.

"Никто не может пройти через это и остаться совершенно нормальным, счастливым и психически здоровым. Назовите мне хоть одного, кому это удалось", — заявил Робби Уильямс.

Певец надеется, что документальный фильм о нём, который выйдет 8 ноября, пойдёт на пользу его состоянию, став своеобразным катарсисом.

"Этот документальный фильм заставляет забыть прошлое. Теперь я чувствую себя счастливым", — объяснил музыкант.

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