Сбежавший актёр Дмитрий Назаров после провала работать в России призывает к бунту

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Назаров сегодня пишет стихи.

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Очередное творение его, разумеется, опять про Россию и про русских.

Стих саркастический, оскорбительный и полный выдумок, но есть примечательные печальные и тревожные моменты, пишет "Царьград".

"Печальное зрелище представляет собой сам актёр… Если Дмитрий Назаров, сбежавший из России не 15 лет назад, а всего лишь в январе 2023 года, сам верит в то, что вещает, это наводит на грустные мысли о его интеллектуальном и ментальном самочувствии. Вроде бы 66 лет возраст не совсем дряхлый — а уже такие проблемы с адекватностью…" — отмечает телеканал.

Однако, есть и тревожный момент. Он намекает, что россиянам надо перейти к "борьбе с тоталитарным режимом", устроив антигосударственный саботаж.

Похоже, Назаров понял, что мантра на тему "в России всё плохо" уже не срабатывает — и переходит уже к завуалированным призывам к "гражданскому неповиновению". Причём на следующий день после событий в аэропорту Махачкалы, подытожило издание.

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