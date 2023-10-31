Актёр Дмитрий Назаров сегодня пишет стихи.
Очередное творение его, разумеется, опять про Россию и про русских.
Стих саркастический, оскорбительный и полный выдумок, но есть примечательные печальные и тревожные моменты, пишет "Царьград".
"Печальное зрелище представляет собой сам актёр… Если Дмитрий Назаров, сбежавший из России не 15 лет назад, а всего лишь в январе 2023 года, сам верит в то, что вещает, это наводит на грустные мысли о его интеллектуальном и ментальном самочувствии. Вроде бы 66 лет возраст не совсем дряхлый — а уже такие проблемы с адекватностью…" — отмечает телеканал.
Однако, есть и тревожный момент. Он намекает, что россиянам надо перейти к "борьбе с тоталитарным режимом", устроив антигосударственный саботаж.
Похоже, Назаров понял, что мантра на тему "в России всё плохо" уже не срабатывает — и переходит уже к завуалированным призывам к "гражданскому неповиновению". Причём на следующий день после событий в аэропорту Махачкалы, подытожило издание.
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