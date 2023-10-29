Пока певица МакSим лежала в коме, ее лишали всего: "Близкие стали узнавать, как удочерить моих детей"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Марина Абросимова - известная под псевдонимом МакSим, говорит открыто о своем восстановлении после тяжелого заболевания и времени, проведенного в коме. Период восстановления оказался сложным для певицы, но она считает, что ей было еще труднее пережить предательство некоторых близких людей, которые попытались воспользоваться ее бессознательным состоянием для своих корыстных целей.

Фото: Фото из личного Instagram-аккаунта певицы МакSим

«За 61 день, проведенный в клинике, весь мир перевернулся», говорит МакSим.

Она узнала, что ее близкие пытались выяснять, как удочерить ее детей, чтобы переоформить на себя ее имущество. Ее заявления указывают также на то, что во время ее болезни некоторые из ее коллег и сотрудников использовали ее состояние для получения личной выгоды. Оказывается, во время ее борьбы за жизнь и нахождения в состоянии комы, некто подделывал подписи Марины на важных документах.

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Певица Максим — впервые об отношениях, зависимости и жизни с чистого листа