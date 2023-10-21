Американский скульптор Дон Гаммер и актриса Мерил Стрип расстались и в настоящее время проживают отдельно, сообщает издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на Page Six.
По информации источников, пара рассталась ещё несколько лет назад после 45 лет совместной жизни.
Мерил Стрип является трехкратной обладательницей премии "Оскар" и снялась в более чем 100 фильмах за свою карьеру. Известные работы актрисы включают "Дьявол носит Prada", "Лемони Сникет: 33 несчастья", "Охотник на оленей" и многие другие.
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