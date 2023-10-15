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Британский актер Майкл Кейн объявил о завершении карьеры

2:16
Шоу-бизнес

90-летний британский актер Майкл Кейн, известный своей ролью дворецкого Альфреда Пенниуорта в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, объявил о завершении своей карьеры. Об этом сообщает CNN.

Британский актер Майкл Кейн объявил о завершении карьеры
Фото: Wikipedia

"Я продолжаю говорить, что собираюсь уйти на пенсию. Ну, теперь я ухожу," — поделился он в подкасте BBC Radio 4 "Лучшее сегодня".

Актер подтвердил, что его последней ролью в кино станет фильм "Великий беглец", который недавно вышел. Кейн выразил желание завершить свою карьеру на высокой ноте, поскольку, как он отметил, ему предлагают только роли 90-летних стариков.

Фильм "Великий беглец" рассказывает историю 89-летнего британского ветерана Второй мировой войны, который в 2014 году сбегает из дома престарелых во Францию, чтобы почтить память погибших товарищей в годовщину 70-летия высадки в Нормандии.

Майкл Кейн, родившийся 14 марта 1933 года в Лондоне, начал свою кинокарьеру в 50-х годах прошлого века. За свою карьеру он снялся в более чем 100 фильмах, включая такие известные, как "Правила виноделов" (1999), "Мисс Конгениальность" (2000), "Остин Пауэрс: Голдмембер" (2002), "Бэтмен: Начало" (2005), "Тёмный рыцарь" (2008), "Начало" (2010), "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" (2012), "Иллюзия обмана" (обе части), "Обитель проклятых" (2014), "Интерстеллар" (2014), "Kingsman: Секретная служба" (2015), "Молодость" (2015), "Довод" (2020).

Он является обладателем двух премий "Оскар" (1987, 2000), трех премий "Золотой глобус" (1984, 1989, 1999) и других наград. Кроме того, он был номинирован на "Оскар" за лучшую роль в четырех десятилетиях, деля этот рекорд с Джеком Николсоном.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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