StarHit пишет что актриса Агата Муцениеце подала иск на своего бывшего мужа актера Павла Прилучного о взыскании алиментов на их двух несовершеннолетних детей. У пары двое детей: сын Тимофей, рождённый в 2013 году, и дочь Мия, рождённая в 2016 году. Суд по данному вопросу назначен на 9 ноября.
После развода Павел Прилучный продолжил поддерживать связь со своими детьми. Он регулярно проводит с ними время, берёт их на прогулки и выводит на отдых вместе со своей новой семьей, сыном Микаэлем и женой Зепюр Брутян.
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