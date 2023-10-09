Телеведущая и блогер Ксения Собчак выразила поддержку словам комика Максима Галкина*, который написал в своих соцсетях, что испытывает гордость от того, что принадлежит к израильскому народу.
Галкин* считает патриотизм жителей Израиля искренним, отметив, что это их личный выбор, а не указание сверху и не позёрство.
Юморист отметил, что не имеет возможности защищать Израиль с оружием в руках, но вместо этого будет поддерживать израильский народ иначе, сдавая кровь и помогая стране финансово.
"Очень крутое видео, Макс! Израиль действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунда пребывания, подтверждаю. И не обращая внимания на говноедов, — заявила Собчак в своих соцсетях.
Также пост Галкина оценили и другие российские знаменитости: Иван Ургант, Виктория Боня, София Ротару, Евгений Кафельников, Лайма Вайкуле и другие.
* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".
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