Журналистка Ксения Собчак согласилась со словами Галкина* об Израиле

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Ксения Собчак выразила поддержку словам комика Максима Галкина*, который написал в своих соцсетях, что испытывает гордость от того, что принадлежит к израильскому народу.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

Галкин* считает патриотизм жителей Израиля искренним, отметив, что это их личный выбор, а не указание сверху и не позёрство.

Юморист отметил, что не имеет возможности защищать Израиль с оружием в руках, но вместо этого будет поддерживать израильский народ иначе, сдавая кровь и помогая стране финансово.

"Очень крутое видео, Макс! Израиль действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунда пребывания, подтверждаю. И не обращая внимания на говноедов, — заявила Собчак в своих соцсетях.

Также пост Галкина оценили и другие российские знаменитости: Иван Ургант, Виктория Боня, София Ротару, Евгений Кафельников, Лайма Вайкуле и другие.

* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".

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Максим Галкин Важно! Война в Израиле!