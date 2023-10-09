Блогер Хасбик встал на сторону Палестины в войне с Израилем

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Страдающий генетической аномалией блогер Хасбик опубликовал пост в поддержку Палестины.

Фото: uznayvse.ru

20-летний блогер из Махачкалы Хасбулла Магомедов, известный на просторах интернета, как Хасбик, разместил в своём микроблоге флаг Палестины с сердечком, что было расценено подписчиками как поддержка Палестины в войне с Израилем.

Хасбик ранее он уже писал о джихаде и заявлял, что мусульмане в беде.

Ранее сообщалось, что Хасбика задержала полиция Дагестана за участие в дрифте.

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