Страдающий генетической аномалией блогер Хасбик опубликовал пост в поддержку Палестины.
20-летний блогер из Махачкалы Хасбулла Магомедов, известный на просторах интернета, как Хасбик, разместил в своём микроблоге флаг Палестины с сердечком, что было расценено подписчиками как поддержка Палестины в войне с Израилем.
Хасбик ранее он уже писал о джихаде и заявлял, что мусульмане в беде.
Ранее сообщалось, что Хасбика задержала полиция Дагестана за участие в дрифте.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.