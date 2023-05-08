Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане за участие в "свадебном дрифте"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) был задержан полицией в Дагестане за участие в "свадебном дрифте".

Фото: uznayvse.ru

Хасбик и его друзья были остановлены за перекрытие дороги для других участников движения, жжение резины и столкновения машин друг с другом. Все участники были доставлены в полицию Махачкалы. Против них были составлены административные протоколы за все нарушения.

Хасбик — российский видеоблогер, который известен своими видеороликами на YouTube. Хасбик известен своим харизматичным и забавным стилем ведения видеоблога, который привлекает многих зрителей. Первую поппулярность ему принесло видео, на котором он ел клубнику и прокомментировал это словами: "Клубника — бомба, честно говоря". В сентябре 2022 года Хасбик подписал пятилетний контракт с организацией UFC для освещения мероприятий под эгидой промоушена. EA Sports добавила Хасбика в видеоигру UFC 4 в декабре 2022 года.

Блогер имеет неустановленную генетическую аномалию. Он отличается детской внешностью, неразборчивой речью и ростом менее 100 см.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.