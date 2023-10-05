Разину предсказали безденежье из-за угроз в адрес коллег Шатунова

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пригрозил артистам, участвовавшим в трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова.

Фото: prt scr youtube.com/Кубань 24

Павел Рудченко, продюсер и музыкальный критик, считает, что угрозы Разина проистекают из его возмущения и беспокойства, поскольку он понимает, что больше не может извлекать выгоду из творчества Шатунова. На протяжении многих лет Разин зарабатывал деньги на Шатунове и "Ласковом мае", и предстоящий трибьют-концерт и выпуск альбома под другим лейблом повлияют на его финансовые интересы. Рудченко предполагает, что разочарование и гнев Разина вызваны им самим, поскольку у него были бурные отношения с Шатуновым, и он покинул страну, что помешало ему продолжать получать прибыль от их работы.

Ранее Разин делал противоречивые заявления, в том числе проклинал артистов, участвующих в трибьют-концерте, называл его "сатанинским" и желал им болезней и смерти. В списке исполнителей трибьют-концерта значатся Сергей Жуков, Клава Кока, ШАМАН, Люси Чеботина, Лариса Долина и Татьяна Буланова.

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