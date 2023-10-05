Рэпер Гуф признался, что изменял будущей жене в самом начале отношений

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Гуф в посте о шоу "ЧБД", опубликованном на его странице ВКонтакте, признался в измене своей будущей жене Юлии Королевой в начале их отношений.

Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

Он упомянул, что переспал с русской девушкой в Таиланде, купил билеты для своей будущей жены, оставив другую девушку в качестве запасного варианта. Гуф объяснил, что в то время он не знал, что они поженятся, и сослался на обострение биполярного расстройства. Он заявил, что пригласил в Таиланд еще двух девушек, что привело к сложной ситуации, когда все они прибыли одновременно.

Гуф признал, что его действия не были тем, что он сделал бы в нормальном состоянии. В апреле 2023 года Гуф объявил о своем разводе с Юлией Королевой, но в их отношениях были последующие периоды примирения и расставания.

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