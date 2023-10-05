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Рэпер Гуф признался, что изменял будущей жене в самом начале отношений

0:54
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф в посте о шоу "ЧБД", опубликованном на его странице ВКонтакте, признался в измене своей будущей жене Юлии Королевой в начале их отношений.

Рэпер Гуф признался, что изменял будущей жене в самом начале отношений
Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

Он упомянул, что переспал с русской девушкой в Таиланде, купил билеты для своей будущей жены, оставив другую девушку в качестве запасного варианта. Гуф объяснил, что в то время он не знал, что они поженятся, и сослался на обострение биполярного расстройства. Он заявил, что пригласил в Таиланд еще двух девушек, что привело к сложной ситуации, когда все они прибыли одновременно.

Гуф признал, что его действия не были тем, что он сделал бы в нормальном состоянии. В апреле 2023 года Гуф объявил о своем разводе с Юлией Королевой, но в их отношениях были последующие периоды примирения и расставания.

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Гуф опять сошел с ума? Снова сторчался и довел жену до слез
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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