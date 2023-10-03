Блогер Диана Астер и Глеб "Три дня дождя" расстались

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Super.ru пишет, о трогательном расставании солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова и тиктокера Дианы Астер. Диана сообщила о расставании в своем Telegram-канале, при этом она выразила желание сохранить у поклонников образ их счастливой и влюбленной пары, сказав также, что безумно любит артиста и благодарна за все. Причин расставания молодые звезды раскрывать не стали. Бывшая пара обменялась любезностями в своих Telegram-каналах.

Фото: https://t.me/dom2di

Глеб Викторов, в свою очередь, отметил, что он просто не умеет жить с женщинами, но считает Диану лучшей женщиной и выразил благодарность за этот опыт. Он также сказал, что они расстались как пара, но за любое плохое слово в адрес Дианы он будет отвечать лично кулаками.

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