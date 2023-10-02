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Сына Михаила Швыдкого госпитализировали со сломанным черепом

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

По данным телеграм-канала Shot 43-летний продюсер Александр Швыдкой — сын бывшего министра культуры России Михаила Швыдкова попал в больницу со открытой черепно-мозговой травмой и переломами.

В больнице у Александра Швыдкова медики диагностировали ушиб головного мозга, перелом ребер и некоторых позвонков, перелом свода и основания черепа.

Продюсера опросили правоохранители. Им он объяснил, что пришел в гости в дом на Большой Грузинской улице и случайно упал с лестницы, но полиция собирается проверить версию о побоях.

Напомним, что Александр является младшим сыном Михаила Швыдкого и актрисы Марины Швыдкой (девичья фамилия Поляк). У Михаила также есть старший сын Сергей, которого Михаил Швыдкой усыновил после свадьбы с Мариной Швыдкой.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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