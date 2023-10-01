Певица Ханна назвала личное счастье секретом прочных отношений

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Иванова, известная как Ханна, счастлива в браке с Павлом Курьяновым, генеральным директором Black Star Inc. Недавно она ответила на вопрос подписчиков о секрете их счастливых взаимоотношений.

Фото: Личный аккаунт Ханны в Instagram

Свою любовь звездные супруги доказывают постоянно — то разрывными хитами, то роскошными подарками. Чуть больше года назад они стали родителями во второй раз. Так, поклонницам стало интересно, как сделать так, чтобы их мужчина смотрел на них, как Пашу смотрит на Ханну.

"Будьте счастливой женщиной, тогда и семья будет счастливой!" — ответила певица в своем блоге.

По ее словам, она с подросткового возраста четко представляла себе все то, что у нее есть сегодня.

Ранее певица Валерия рассказала, что не сможет простить своему мужу.

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