Российская певица Валерия рассказала, что не сможет простить мужу, продюсеру Иосифу Пригожину измену с другой женщиной. Такое заявление она сделала в передаче "Однажды".
По словам артистки, измена равнозначна обману, а она терпеть ложь и предательство не готова, поэтому сразу уйдет. Однако за многие годы совместной жизни Иосиф Пригожин ни разу не давал ей повода усомниться в его чувствах.
"Нам даже поревновать не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга", — поделилась артистка.
А сам Иосиф Пригожин считает именно любовь главным успехом их брака. Он отметил, что важно уметь видеть и признавать свои ошибки.
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