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Певица Валерия не сможет простить мужу Иосифу Пригожину измену

0:52
Шоу-бизнес

Российская певица Валерия рассказала, что не сможет простить мужу, продюсеру Иосифу Пригожину измену с другой женщиной. Такое заявление она сделала в передаче "Однажды".

Певица Валерия не сможет простить мужу Иосифу Пригожину измену
Фото: Личный аккаунт Валерии в Instagram

По словам артистки, измена равнозначна обману, а она терпеть ложь и предательство не готова, поэтому сразу уйдет. Однако за многие годы совместной жизни Иосиф Пригожин ни разу не давал ей повода усомниться в его чувствах.

"Нам даже поревновать не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга", — поделилась артистка.

А сам Иосиф Пригожин считает именно любовь главным успехом их брака. Он отметил, что важно уметь видеть и признавать свои ошибки.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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