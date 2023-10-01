Певица Валерия не сможет простить мужу Иосифу Пригожину измену

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Валерия рассказала, что не сможет простить мужу, продюсеру Иосифу Пригожину измену с другой женщиной. Такое заявление она сделала в передаче "Однажды".

Фото: Личный аккаунт Валерии в Instagram

По словам артистки, измена равнозначна обману, а она терпеть ложь и предательство не готова, поэтому сразу уйдет. Однако за многие годы совместной жизни Иосиф Пригожин ни разу не давал ей повода усомниться в его чувствах.

"Нам даже поревновать не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга", — поделилась артистка.

А сам Иосиф Пригожин считает именно любовь главным успехом их брака. Он отметил, что важно уметь видеть и признавать свои ошибки.

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