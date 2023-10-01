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Актриса Катерина Шпица готова стать матерью во второй раз

1:16
Шоу-бизнес

Российская актриса Катерина Шпица призналась, что хотела бы стать матерью еще раз. По ее словам, материнство учит хорошим вещам. Свое мнение она выразила в беседе с Teleprogramma.pro.

Актриса Катерина Шпица готова стать матерью во второй раз
Фото: личный аккаунт Екатерины Шпицы в Инстаграм

Шпица отметила, что, став матерью, ты учишься оставлять в своей жизни лишь то, что дает ей созидание — мысли, люди, пространства.

"Учит ценить время, верно расставлять приоритеты, лучше понимать себя. С появлением ребенка происходит чистка: мыслей, пространства, круга приятелей — все, что не является созидающим приоритетом, отваливается. Конечно, это меняет каждую женщину. В лучшую сторону", — поделилась звезда.

Актриса стала матерью 11 лет назад, у нее появился сын Герман от каскадера Германа Адаева. Они расстались через несколько месяцев после появления ребенка на свет. Однако звездная мать не препятствует встречам отца и сына.

В 2021 году Шпица вышла замуж ха фотографа и фитнес-тренера Руслана Панова.

Ранее мы написали о том, что Витас взял с собой на гастроли в Китай старшую дочь Аллу.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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