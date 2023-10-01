Певец Витас показал двадцатитысячную толпу на выступлении дочери в Китае

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Витас часто гастролирует в Китай, так как там у не сформировалась своя аудитория поклонников. В этот раз он взял с собой старшую дочь Аллу, которая решила идти по его стопам. Отец признался, что очень горд за свою наследницу.

Фото: prt scr youtube.com/Show Fever

15-летняя девушка отправилась вместе со знаменитым отцом на гастроли, в концерте у нее был свой отдельный номер, для которого подготовили компьютерные спецэффекты.

Отец-музыкант похвастался в соцсетях тем, как встретили зрители его дочь. Так, посетившие выступление взяли с собой светящиеся разными цветами палочки и размахивали ими в такт песни Аллы.

Помимо дочери Аллы, рожденной в 2008 году, у Витаса есть сын Максим, которому 8 лет, и дочь Алиса, появившаяся на свет в 2021 году.

Ранее мы писали, что рэпер Тимати платит своей дочери зарплату.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.