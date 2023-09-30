Американскую актрису Дженнифер Лоуренс заподозрили в пластике лица

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по фильмам франшизы "Голодные игры", стала объектом осуждениям после своего последнего появления на публике. Звезда приехала на модный показ Christian Dior в рамках Недели моды в Париже.

Фото: кадр из фильма "Без обид"

Однако внимание собравшихся она привлекла не своим нарядом, а тем, как выглядит сейчас ее лицо. Поклонники заподозрили Лоуренс в возможной пластической операции. У звезды явно еще не сошел отек, при этом немного припухли губы и исчезли нависшие веки.

Также не исключено, что звезда лишь увлеклась косметическими процедурами или другими инъекциями.

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