Юмористка Елена Степаненко удивила поклонников своей внешностью в молодости

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская Юмористка Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном в 2018 году кардинально преобразилась в лучшую сторону. Тогда поклонники заподозрили, что артистка сделала ряд пластических операций. На днях эта теория нашла подтверждение.

Фото: prt scr youtube.com/Центральное Телевидение

В Сети появились архивные кадры с Еленой Степаненко из фильма "Мышеловка" 1990 года. Поклонники были шокированы разительной отличием молодой юмористки с тем, как она выглядит в наши дни.

Напомним, что Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 32 лет брака. Развод сопровождался судебными разбирательствами на фоне раздела нажитого за эти годы имущества.

Ранее нынешняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему не хочет брать фамилию мужа.