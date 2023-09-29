Весной прошлого года Брюс Уиллис объявил о завершении своей актёрской карьеры из-за лобно-височной деменции. Но за короткий срок болезнь стала прогрессировать значительно.
В настоящее время звезда фильма "Крепкий орешек" нуждается в помощи в повседневной жизни и не может обойтись без внешней поддержки. Его жена Эмма Хеминг заботится о нём в домашних условиях, а специальный персонал помогает ему посещать врачей, как сообщает woman. ru.
Здоровье Уиллиса быстро ухудшается. Он столкнулся с проблемами со слухом, у него возникают провалы в памяти, речь несвязная. Иногда он не узнаёт свою супругу и дочерей.
Эмма Хеминг научилась ухаживать за пациентами, страдающими от деменции. Но медики предупреждают, что с развитием болезни Уиллис больше не сможет вставать самостоятельно.
"Я должна прилагать огромные усилия каждый божий день, чтобы жить лучшей жизнью, на которую я способна. Я делаю это для себя, для наших двоих детей и Брюса, который не хотел бы, чтобы я жила как-то иначе", — признаётся Хеминг.
На долю лобно-височной деменции, как у Уиллиса, приходится около пять процентов всех случаев деменции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.