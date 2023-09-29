Американский актёр Брюс Уиллис перестал узнавать жену и детей

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Весной прошлого года Брюс Уиллис объявил о завершении своей актёрской карьеры из-за лобно-височной деменции. Но за короткий срок болезнь стала прогрессировать значительно.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

В настоящее время звезда фильма "Крепкий орешек" нуждается в помощи в повседневной жизни и не может обойтись без внешней поддержки. Его жена Эмма Хеминг заботится о нём в домашних условиях, а специальный персонал помогает ему посещать врачей, как сообщает woman. ru.

Здоровье Уиллиса быстро ухудшается. Он столкнулся с проблемами со слухом, у него возникают провалы в памяти, речь несвязная. Иногда он не узнаёт свою супругу и дочерей.

Эмма Хеминг научилась ухаживать за пациентами, страдающими от деменции. Но медики предупреждают, что с развитием болезни Уиллис больше не сможет вставать самостоятельно.

"Я должна прилагать огромные усилия каждый божий день, чтобы жить лучшей жизнью, на которую я способна. Я делаю это для себя, для наших двоих детей и Брюса, который не хотел бы, чтобы я жила как-то иначе", — признаётся Хеминг.

На долю лобно-височной деменции, как у Уиллиса, приходится около пять процентов всех случаев деменции.