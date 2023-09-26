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Маргарита Кичерова

Нейрогериатр рассказала о том, как общаться с больными деменцией

4:25
Здоровье

Какие ошибки совершают в семье, общаясь с пожилыми родственниками, у которых деменция; какие простые приёмы помогут справиться с основными психологическими проблемами в данной ситуации и почему опасны таблетки, корректирующие поведение, Pravda.Ru рассказывает завлабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического центра Элен Мхитарян.

Нейрогериатр рассказала о том, как общаться с больными деменцией
Фото: Минздрав России

— Элен Араиковна, как понять, что у родственника болезнь, а не капризы?

— К сожалению, очень часто капризы, обострение плохих черт характера воспринимаются как нормальный процесс старения, и люди не обращаются в таких случаях к врачу. На самом деле с возрастом этого быть не должно. Поэтому если пожилой человек начал себя вести странно, стал более эгоистичен, постоянно вступает в конфликты не только дома, но и на улице, то это показатели того, что начинается болезнь, которую нужно лечить. Всегда нужно начинать с немедикаментозных методов терапии:

  • физическая активность,
  • тренировка памяти.

Если этого недостаточно, тогда уже присоединяются лекарства.

— Если человек заболел деменцией, естественно, родные начинают за ним ухаживать. Какие самые распространённые ошибки допускают близкие люди?

— Самые распространённые ошибки — это когда вступают в конфликт с больными людьми. Нужно понимать, что это не капризы, а проявление болезни. Иногда человек много раз спрашивает одно и то же, и родственники говорят "ой, ты это уже говорил, уже в десятый раз спрашиваешь". Каждое такое напоминание приводит к конфликтной ситуации. Нужно спокойно в десятый, двадцатый раз отвечать на вопросы.

Когда они начинают вести себя немного неадекватно, вступать в конфликт, желательно изменить резко тему разговора. Например, многие любят какого-то одного внука. Можно переключить разговор на положительную и важную тему для самого пациента, и конфликт будет исчерпан.

Когда пожилой человек живёт в семье, с ним особо никто не общается. Потому что все приходят с работы уставшие, не хотят разговаривать. А пожилой человек весь день дома сидел один, и он нуждается в общении. Раньше бабушки сидели на лавочке, у них была хорошая социализация. Сейчас существуют центры соцобслуживания. В Москве это "Московское долголетие". В других регионах есть "Активное долголетие", куда могут ходить пожилые люди. Это, с одной стороны, немедикаментозная терапия, а с другой — хорошее общение.

Если в доме пожилой человек, постарайтесь уделить ему время. Когда возвращаетесь с работы, поговорите с ним. Нужно давать им задания, потом хвалить их, как маленьких детей. Они должны чувствовать себя нужными.

Что касается больных, у которых уже появились какие-либо изменения, их тоже нужно заставлять что-то делать, а потом тоже хвалить. Например, для человека даже с выраженными нарушениями памяти можно перемешать рис и гречку и попросить их разобрать. У многих дома есть большое количество старых пуговиц. Попросите их разобрать сначала по цветам, потом по форме, похвалите их за это. В таком случае дома будут дружелюбные отношения, без дополнительного назначения лекарств, которые корректируют поведение.

К сожалению, все лекарства, которые корректируют поведение, ухудшают память. Поэтому нужно избегать их назначения.

— Родственники, которые ухаживают за близким человеком, испытывают стресс. Как им помочь самим себе?

— Да, у родственников впоследствии возникают инсульты, инфаркты, депрессия. Поэтому, если есть возможность, надо, чтобы хотя бы на время приходил помощник. Кстати, сейчас существуют школы родственного ухода, где объясняют, как правильно ухаживать за пожилым больным дома.

Можно обратиться в социальную службу. Сейчас приходит соцработник, обеспечивает определённое количество часов ухода при необходимости.

Определять родственников в пансионат стоит только на поздних стадиях, когда они уже не узнают близких. Считается, что чем дольше человек находится дома, тем для него лучше.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
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Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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