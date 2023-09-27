Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов обрадовали своих поклонников — они ждут четвертого ребенка. Блогер призналась, что эта беременность отличается от предыдущих самым долгим токсикозом.
По её словам, до этого на фотоснимках поклонники отмечали грустный взгляд модели и никак не могли понять причину. Выяснилось, что все дело в токсикозе — девушка не могла воспринимать запахи. Но, переболев ОРВИ, почувствовала улучшение.
"Глаза были не грустные, как теперь видите. А измученные… Потому что это был самый долгий токсикоз в моей жизни. Знаете, такое чувство, когда очень плохо, и знаешь, что легче будет, если стошнит, а не получается? Вот так со мной было уже на протяжении долгих дней", — рассказала она.
Костенко призналась, что ей становилось плохо буквально от всего — от парфюма, от дивана и кровати. И только благодаря ОРВИ это закончилось.
Анастасия Костенко и её супруг, Дмитрий Тарасов воспитывают дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея. Футболист не раз признавался, что всегда хотел быть многодетным отцом. У него также есть взрослая дочь от первого брака.
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