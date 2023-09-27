Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умерла актриса из "Слишком поздно" Адина Кристеску
Кадры поражения украинской пехоты оператором FPV-дрона ВДВ под Вербовым
Светлана Бондарчук показала, как прошла встреча с детьми и внуками
Политолог: назначение советником Зеленского футболиста Шевченко не связано с Абрамовичем
Певица Полина Гагарина показала, как выглядит без косметики
Телеведущая Елена Николаева рассказала, как прошло 18-летие дочери Волочковой
Песков признался, что сочувствует деду Зеленского из-за нацистских устремлений его внука
Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде консервированных овощей
Диетолог Лазуренко: тыква помогает укреплению иммунитета

Модель Анастасия Костенко пожаловалась на самый долгий токсикоз

1:26
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов обрадовали своих поклонников — они ждут четвертого ребенка. Блогер призналась, что эта беременность отличается от предыдущих самым долгим токсикозом.

Модель Анастасия Костенко пожаловалась на самый долгий токсикоз
Фото: Личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

По её словам, до этого на фотоснимках поклонники отмечали грустный взгляд модели и никак не могли понять причину. Выяснилось, что все дело в токсикозе — девушка не могла воспринимать запахи. Но, переболев ОРВИ, почувствовала улучшение.

"Глаза были не грустные, как теперь видите. А измученные… Потому что это был самый долгий токсикоз в моей жизни. Знаете, такое чувство, когда очень плохо, и знаешь, что легче будет, если стошнит, а не получается? Вот так со мной было уже на протяжении долгих дней", — рассказала она.

Костенко призналась, что ей становилось плохо буквально от всего — от парфюма, от дивана и кровати. И только благодаря ОРВИ это закончилось.

Анастасия Костенко и её супруг, Дмитрий Тарасов воспитывают дочерей Милану и Еву, а также сына Алексея. Футболист не раз признавался, что всегда хотел быть многодетным отцом. У него также есть взрослая дочь от первого брака.

Ранее мы писали, почему Анастасия Волочкова не пришла на 18-летие своей единственной дочери.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Анкудинова не считает певца SHAMAN талантливым
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
Последние материалы
Телеведущая Елена Николаева рассказала, как прошло 18-летие дочери Волочковой
Песков признался, что сочувствует деду Зеленского из-за нацистских устремлений его внука
Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде консервированных овощей
Диетолог Лазуренко: тыква помогает укреплению иммунитета
New Statesman: Зеленский "прокололся", говоря о контрнаступлении ВСУ
В Азербайджане на границе задержали экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна
9 советов для выбора спелого арбуза
Актриса Рената Литвинова рассказала, как живет после отъезда во Францию
Участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей
Уролог Пётр Холи: диабет - одна из причин учащённого мочеиспускания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников