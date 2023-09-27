Телеведущая Елена Николаева рассказала, как прошло 18-летие дочери Волочковой

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Телеведущая Елена Николаева, нынешняя супруга Игоря Вдовина, рассказала, как они отметили 18-летие Ариадны Вдовиной. По ее словам, падчерица сама составляла списки гостей, в которые не включила свою родную мать, Анастасию Волочкову. Об этом пишет StarHit.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Николаева уверена, что и балерина бы чувствовала себя на празднике не в своей тарелке, так как неоднократно оскорбляла бывшего мужа и ее саму.

"Но неужели Анастасии было бы приятно оказаться за столом с людьми, на которых она публично вылила столько грязи?", — сказала избранница бизнесмена.

Ариадна живет с отцом последние пять лет, до 13 лет она жила со звёздной матерью. С мачехой у неё сложились доверительные отношения, они проводят много времени вместе.

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