Телеведущая Елена Николаева, нынешняя супруга Игоря Вдовина, рассказала, как они отметили 18-летие Ариадны Вдовиной. По ее словам, падчерица сама составляла списки гостей, в которые не включила свою родную мать, Анастасию Волочкову. Об этом пишет StarHit.
Николаева уверена, что и балерина бы чувствовала себя на празднике не в своей тарелке, так как неоднократно оскорбляла бывшего мужа и ее саму.
"Но неужели Анастасии было бы приятно оказаться за столом с людьми, на которых она публично вылила столько грязи?", — сказала избранница бизнесмена.
Ариадна живет с отцом последние пять лет, до 13 лет она жила со звёздной матерью. С мачехой у неё сложились доверительные отношения, они проводят много времени вместе.
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