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Покинувший Россию комик Дмитрий Романов раскрыл размер гонорара

0:59
Шоу-бизнес

Юморист Дмитрий Романов, экс-участник шоу "Вечерний Ургант", раскрыл размер своего гонорара. О своем заработке за границей он рассказал в проекте "НеФорбсы".

Покинувший Россию комик Дмитрий Романов раскрыл размер гонорара
Фото: prt scr youtube.com/Дмитрий Романов

По его словам, он получает примерно столько же, сколько мог заработать и в России.

"Люди есть, люди ходят, люди любят, я люблю их. Даже если заниматься только стендапом, больше ничего не делая, можно нормально жить", — отметил он.

Романов утончил, что за один концерт он зарабатывает около 5 тысяч евро, примерно 510 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Дмитрий Романов покинул Россию в 2022 году, отправившись сначала в Турцию, а потом в Польшу. А уже в июле этого года юморист получил израильское гражданство.

Ранее мы писали, что Даня Милохин разозлил россиян тем, что спел гимн Украины.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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