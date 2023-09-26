Юморист Дмитрий Романов, экс-участник шоу "Вечерний Ургант", раскрыл размер своего гонорара. О своем заработке за границей он рассказал в проекте "НеФорбсы".
По его словам, он получает примерно столько же, сколько мог заработать и в России.
"Люди есть, люди ходят, люди любят, я люблю их. Даже если заниматься только стендапом, больше ничего не делая, можно нормально жить", — отметил он.
Романов утончил, что за один концерт он зарабатывает около 5 тысяч евро, примерно 510 тысяч рублей по нынешнему курсу.
Дмитрий Романов покинул Россию в 2022 году, отправившись сначала в Турцию, а потом в Польшу. А уже в июле этого года юморист получил израильское гражданство.
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